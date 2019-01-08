Зауральский экс-предприниматель сядет на скамью подсудимых за уклонение от уплаты налогов в крупном размере

10:31 | 10.01.2019

Фото: bk55.ru

В Курганской области перед судом предстанет 59-летний бывший предприниматель из Кетовского района за уклонение от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.198 УК РФ). Бизнесмен занимался производством и реализацией мебели.



По версии следователей регионального СУ СКР, индивидуальный предприниматель умышленно не предоставлял в налоговый орган декларации по УСН за 2014и 2015 годы, а также вносил заведомо ложные сведения в декларации по УСН за 2013 год и ЕНВД за период 2013-2015 годов.



Таким образом он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 1,6 миллионов рублей, что является крупным размером и составляет 99,21 % от суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет.



По ходатайству следствия на автомобиль и нескольких объектов недвижимости обвиняемого был наложен арест. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в районный суд.