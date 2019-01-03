В новогодние каникулы в Кургане пожары унесли жизни трех человек

16:42 | 9.01.2019

На территории Кургана в новогодние каникулы произошло 20 учетных пожаров, при которых 2 человека пострадали и 3 погибли. Об этом доложил на аппаратном совещании в администрации города начальник Управления по делам ГО и ЧС областного центра Аркадик Галустов.



Накануне Рождества, 6 января, на территории ГСК-109 по проспекту Голикова в результате пожара обнаружен погибший 66-летний мужчина. На следующий день, 7 января, пожар в жилом доме в микрорайоне Глинки унес жизни двух людей: мужчины 77 лет и женщины 74 лет.



Основными причинами несчастных случаев стали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.