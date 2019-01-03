Топ-менеджер нефтехимического холдинга назначен на пост вице-губернатора Курганской области

15:39 | 9.01.2019

Сегодня, 9 января, на должность вице-губернатора Курганской области назначен Владислав Кузнецов, сообщает пресс-служба главы региона.



До этого времени он занимал пост советника генерального директора ООО «СИБУР» в Москве, компании крупного нефтехимического холдинга. Владислав Кузнецов — выпускник Московского ордена Трудового знамени института управления имени Серго Орджоникидзе, по специальности «менеджер». В разное время работал на руководящих постах в крупных компаниях в Москве, Башкортостане и Твери.