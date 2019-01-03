Курганец в Рождество зарезал ножом гостя во время застолья

14:54 | 9.01.2019

Фото kurgan.sledcom.ru/из материалов уголовного дела

В Кургане задержан подозреваемый в убийстве в рождественскую ночь 39-летнего мужчины в квартире одного из домов по улице Урицкого. Ему уже предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления.



По данным пресс-службы регионального СУ СКР, убийство произошло после полуночи 7 января. 43-летний курганец распивал спиртное со знакомым в собственной квартире. В результате конфликта хозяин несколько раз ударил гостя ножом. Ранения оказались смертельными. Убийцу задержали по горячим следам.



Расследование уголовного дела продолжается.