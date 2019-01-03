В Курган приедет с рабочим визитом министр строительства Владимир Якушев

13:44 | 9.01.2019

Фото пресс-службы Минстроя России

В пятницу, 11 января, Курган посетит с рабочим визитом глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. Программа визита еще прорабатывается.



По данным службы информации «Область-45», министр посетит ряд местных предприятий, проведет совещание с руководителями управляющих компаний и застройщиками региона. Ожидается, что с руководством Зауралья Якушев обсудит возможные формы сотрудничества и взаимодействия.



Напомним, что осенью министр провел встречу с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, в ходе которой стороны обсудили участие региона в федеральном проекте «Чистая вода» и другие вопросы.



Кроме того, в послании законодательному собранию глава региона сообщил депутатам о переговорах с Минстроем РФ по вопросу полной модернизации водоснабжения в Кургане с помощью участия в национальном проекте. Также правительство региона рассматривает возможность модернизации очистных сооружений в Каргаполье, Шадринске и Далматове.