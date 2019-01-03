Курганец пытался украсть и выпить на глазах у сотрудников супермаркета алкоголь

12:53 | 9.01.2019

Накануне утром в одном из супермаркетов Кургана была совершена попытка грабежа. В магазин вошел житель города и в присутствии работников магазина попытался похитить и здесь же употребить алкоголь.



По данным пресс-службы УМВД России по Курганской области, общий материальный ущерб составил около 800 рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался 31-летний ранее судимый житель города.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет.