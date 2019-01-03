Курган: новости дня
11:05 | 9.01.2019
Фото kurganobl.ru
В новогодние каникулы жители Зауралья побили свой рекорд по вызовам экстренных служб
Как отметили в пресс-службе регионального УРТЗН, ежедневно поступало более 600 звонков. Это превысило показатели будних дней. 1350 — это вызовы экстренных оперативных служб. «Скорую» жители вызывали 670 раз. На втором месте по числу вызовов обращения в полицию. Их было всего 486 за весь период. На третьем — вызовы, адресованные службе газа (86 звонков). Пожарно-спасательные подразделения вызывали 46 раз.
В ведомстве подчеркнули, что новая система в праздничные дни отработала без сбоев.
© «Вечерние Ведомости»
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