В новогодние каникулы жители Зауралья побили свой рекорд по вызовам экстренных служб

11:05 | 9.01.2019

Фото kurganobl.ru

В Курганской области операторы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в период новогодних и рождественских праздников с 1 по 7 января приняли от жителей региона 4418 звонков.



Как отметили в пресс-службе регионального УРТЗН, ежедневно поступало более 600 звонков. Это превысило показатели будних дней. 1350 — это вызовы экстренных оперативных служб. «Скорую» жители вызывали 670 раз. На втором месте по числу вызовов обращения в полицию. Их было всего 486 за весь период. На третьем — вызовы, адресованные службе газа (86 звонков). Пожарно-спасательные подразделения вызывали 46 раз.



В ведомстве подчеркнули, что новая система в праздничные дни отработала без сбоев.