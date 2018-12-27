За три дня зауральские силовики изъяли 8 тысяч литров контрафактного алкоголя

В преддверии Нового года полицейские Курганской области проверили объекты торговли с целью выявления контрафактного и опасного алкоголя. За три дня операции «Алкоголь» силовики изъяли из незаконного оборота крупную партию спиртного.Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики обнаружили два склада, из которых осуществлялась нелегальная торговля алкоголем. В общей сложности сотрудники полиции изъяли у бутлегеров почти 8 тысяч литров алкогольной продукции. Алкоголь направлен на экспертизу.