Правительство Зауралья полностью погасило долг по выплатам регионального маткапитала

15:19 | 29.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Задолженность по выплатам регионального материнского капитала в размере 200 млн рублей полностью погашена. Средства спустя более чем два года ожидания получили 568 семей. Данная информация опубликована на официальном сайте правительства Курганской области.



Ранее врио губернатора Вадим Шумков обещал полостью погасить задолженность перед семьями до конца этого года. Говоря о значимости такого решения, глава региона подчеркнул: «Все, что власть обещает, необходимо всегда исполнять. Это основное, на чем строится доверие. Все полученные деньги мы распределили, они поступают на лицевые счета людей. Все, что обещали, будем стараться делать максимально четко и корректно».



Региональный материнский капитал — субсидия из областного бюджета на погашение части ипотечного кредита при рождении ребенка. Ее получатели — семьи, возраст каждого из супругов в которых не более 35 лет, оформившие заем через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию.