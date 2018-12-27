За госзакупками в Курганской области будет следить информационная система

11:48 | 29.12.2018

На внеочередном заседании правительства Курганской области принято решение о внедрении информационной системы, которая позволит более качественно контролировать цены в сфере госзакупок.



Система создается по поручению врио губернатора Вадима Шумкова, отметили в пресс-службе главы региона.



«Данная система будет просто определять красную линию, выходить за которую с начальной ценой закупки нельзя, — пояснил Шумков — Пока мы вносим в систему стоимость товаров, в первую очередь продовольственных. Но просьба продолжить вносить и цену на услуги: ремонтные, отделочные и другие работы. С помощью системы мы увидим весь процесс закупок в регионе по всем источникам бюджета. Система пока создается, поэтому будем собираться и дорабатывать».