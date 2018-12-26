Бывшему бухгалтеру зауральской районной газеты грозит 6 лет тюрьмы за растрату

16:30 | 28.12.2018

Курганские следователи направили в суд уголовное дело бывшего бухгалтера одной из районных газет региона. Женщина обвиняется в растрате крупной суммы денег.



По данным областного УМВД России, 33-летняя сотрудница, имея доступ к банковским счетам, в течение года перечисляла на свой счет деньги. В результате она присвоила около 400 тысяч рублей.



В настоящее время экс-бухгалтеру предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.