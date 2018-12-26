В историческом центре Кургана произошел крупный пожар

15:33 | 28.12.2018

Фото «ВКонтакте»/«Типичный Курган»

В Кургане на перекрестке улиц Советской и Комсомольской сегодня в обед произошло возгорание пристроя в доме № 92. Пожару был присвоен повышенный ранг. Справиться с огнем спасателям удалось только через два часа.



По информации ГУ МЧС России по Курганской области, сообщение о возгорании поступило в 12:17. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Было отмечено сильное задымление. Спасатели создали 3 боевых участка.



По предварительным данным ведомства, эвакуировали из здания 5 человек. Пострадавших нет. Для обогрева людей разместили в автобусе, который предоставила администрация города.



Открытое горение удалось ликвидировать в 14:05 по местному времени. На месте пожара работали 75 человек и 28 единиц техники.



Отметим, что пожар произошел на объекте культурного наследия регионального значения. Здесь находится дом-музей известного курганского купца и фотографа Алексея Кочешева. Здание построено в 1900 году.