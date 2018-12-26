Курганская трудовая инспекция расследует несчастный случай с экспедитором компании «Метрополис»

13:40 | 28.12.2018

Государственная трудовая инспекция Курганской области организовала расследование несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшего с экспедитором компании «Метрополис».



По предварительным данным, 14 декабря экспедитор возвращался с маршрута Армизонское — Бердюжье — Ишим на арендованном автомобиле с водителем. В нескольких километрах до поселка Лебяжье он вышел из машины на полном ходу. Водитель пытался ухватить экспедитора за куртку, но не удержал его. Мужчина получил тяжелую травму.



По результатам проведенных расследований и полученным материалам расследования будут приняты меры инспекторского реагирования.