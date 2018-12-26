Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


 

13:40 | 28.12.2018

Курганская трудовая инспекция расследует несчастный случай с экспедитором компании «Метрополис»

Государственная трудовая инспекция Курганской области организовала расследование несчастного случая с тяжелым исходом, произошедшего с экспедитором компании «Метрополис».

По предварительным данным, 14 декабря экспедитор возвращался с маршрута Армизонское — Бердюжье — Ишим на арендованном автомобиле с водителем. В нескольких километрах до поселка Лебяжье он вышел из машины на полном ходу. Водитель пытался ухватить экспедитора за куртку, но не удержал его. Мужчина получил тяжелую травму.

По результатам проведенных расследований и полученным материалам расследования будут приняты меры инспекторского реагирования.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:04 | 28.12.2018
Евгений Куйвашев поздравил «Уральские авиалинии» с 25-летием

13:43 | 28.12.2018
Каменскую ветеринарную станцию наказали за просроченные препараты

13:40 | 28.12.2018
Курганская трудовая инспекция расследует несчастный случай с экспедитором компании «Метрополис»

13:35 | 28.12.2018
Движение по левой стороне Чусовского моста открыто

13:32 | 28.12.2018
РМК сделало новогодний подарок жителям поселка Первомайский

13:32 | 28.12.2018
РМК украсила пешеходную зону улицы Кирова

13:31 | 28.12.2018
По итогам 2018 года губернатор Пермского края вошел в топ-25 национального рейтинга глав субъектов РФ

13:18 | 28.12.2018
Полномочный представитель президента в ПФО поздравил жителей Прикамья с Новым 2019 годом

13:13 | 28.12.2018
Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Китая 70 кг новогодних сувениров

13:05 | 28.12.2018
В Екатеринбурге суд оштрафовал ресторан «KFC» на 50 тысяч рублей

13:05 | 28.12.2018
В нижнетагильской колонии будут производить одежду и постельное белье

12:55 | 28.12.2018
В первую неделю января в Перми изменится расписание работы общественного транспорта

12:51 | 28.12.2018
В Перми будет демонтирован светофор на участках спрямления шоссе Космонавтов

12:47 | 28.12.2018
Ледовый городок на пермской эспланаде готовится принять первых гостей

12:41 | 28.12.2018
Бывшему начальнику управления архитектуры Первоуральска грозит до 15 лет лишения свободы

12:38 | 28.12.2018
Планы по созданию добровольческих центров в Прикамье соответствуют федеральному тренду

12:32 | 28.12.2018
Поездка в Стамбул для бывшего начальника ГИБДД Верхней Пышмы закончилась штрафом

12:11 | 28.12.2018
В Зауралье автобус с 28 пассажирами сломался на пустой трассе в сорокаградусный мороз

12:00 | 28.12.2018
Митрополит Кирилл просит убрать останки с площади 1905 года

11:44 | 28.12.2018
Минприроды вновь запретило автогонки на озере Балтым

11:15 | 28.12.2018
В 2018 году на учет в Свердловской области поставлено более 370 тысяч мигрантов

10:48 | 28.12.2018
В Екатеринбурге поймали двух челябинцев, подозреваемых в кражах машин

10:20 | 28.12.2018
Прокуратура заставила администрацию Полевского отремонтировать 12 дорог

10:00 | 28.12.2018
Судебные приставы добились выплаты зарплаты сокращенным сотрудникам уральского предприятия

09:38 | 28.12.2018
«Настоящая зимняя сказка»: мэр Екатеринбурга проверил готовность ледового городка

09:22 | 28.12.2018
В ДТП с тремя автомобилями под Екатеринбургом погиб один человек

02:25 | 28.12.2018
В Екатеринбурге иномарка въехала в опору линии электропередачи

27.12.2018

19:53 | 27.12.2018
В мэрии Екатеринбурга установили стоимость школьных обедов на следующий год

19:39 | 27.12.2018
В Екатеринбурге в новогодние праздники пройдут ярмарки

19:03 | 27.12.2018
Мэр Среднеуральского ГО подал в отставку

комментариев: 1

18:39 | 27.12.2018
Город встал: на дорогах Екатеринбурга образовались десятибалльные пробки

18:09 | 27.12.2018
В Зауралье запустят электронную систему, которая будет следить за обеспечением льготников лекарствами

17:54 | 27.12.2018
Курганская область ждет больших денег на развитие спорта и строительство современных объектов

17:50 | 27.12.2018
В декабре уральцы греются в Греции, Турции и Испании

17:47 | 27.12.2018
Талантливых школьников Прикамья поздравили с Новым годом

17:44 | 27.12.2018
Цифровая телесеть в Пермском крае заработала в полном объеме

17:38 | 27.12.2018
Пермская филармония приглашает на детские музыкальные спектакли

17:38 | 27.12.2018
Свердловская ГИБДД предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах

17:30 | 27.12.2018
В Кургане автоледи на большой скорости врезалась в пятиэтажку

17:27 | 27.12.2018
Губернатор Пермского края сохраняет позицию в «Индексе власти»

17:22 | 27.12.2018
В нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» включено три дорожных объекта регионального значения

17:08 | 27.12.2018
В Екатеринбурге открыли первую очередь ЖК «Макаровский»

16:59 | 27.12.2018
В Екатеринбурге проводится проверка в связи с гибелью 15-летнего подростка

16:59 | 27.12.2018
Эспланада ждет пермяков в новогоднюю ночь и в каникулы

16:33 | 27.12.2018
Свердловское МинЖКХ предостерегло региональных операторов от образования стихийных свалок

16:16 | 27.12.2018
Свердловский облсуд освободил из СИЗО адвоката Николая Фуфаева

15:59 | 27.12.2018
С 1 января в Екатеринбурге перестанут ходить маршрутки № 04 и 024

комментариев: 3

15:40 | 27.12.2018
Анатолий Литовченко поздравил южноуральцев с Новым годом

15:39 | 27.12.2018
Владимир Бурматов встретился с президентом России

15:28 | 27.12.2018
На Урале группу из 25 человек обвиняют в инсценировках ДТП





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 