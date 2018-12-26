В Зауралье автобус с 28 пассажирами сломался на пустой трассе в сорокаградусный мороз

12:11 | 28.12.2018

В Курганской области пассажирский автобус, следовавший транзитом из Республики Казахстан в Екатеринбург, сломался на трассе в сорокаградусный мороз. Первыми помощь пострадавшим оказали сотрудники полиции.



Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД России, звонок от водителя автобуса поступил поздно вечером в дежурную часть отдела полиции «Макушинский». Он сообщил, что на дороге между городом Макушино и поселком Лебяжье сломался автобус с 28 пассажирами в салоне.



Из строя вышло электрооборудование. Неосвещенный автобус с людьми стоял на пустынной трассе в полной темноте. Учитывая, что ночью в Зауралье в отдельных районах температура опускалась до минус 40 градусов, незамедлительно на место был направлен ближайший наряд ДПС и сообщено экстренным службам.



На помощь замерзающим выехали инспектор ДПС лейтенант полиции Антон Базанов и стажер по должности инспектора ДПС Алексей Савельев.

«Обнаружив на неосвещенной дороге автобус, полицейские сообщили спасателям его точное местонахождение, — уточнили в полиции. — Обогреть весь салон не представлялось возможным. Учитывая сложившуюся ситуацию, полицейские приняли решение заводить по несколько человек в служебный автомобиль, давая таким образом людям хоть немного побыть в тепле. При этом сами полицейские все время находились на улице».



Благодаря своевременно оказанной помощи никто из граждан не пострадал.