В Зауралье запустят электронную систему, которая будет следить за обеспечением льготников лекарствами

18:09 | 27.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

С 2019 года в Курганской области планируют запустить электронную информационную систему для контроля за качеством обеспечения жителей региона бесплатными льготными лекарствами. Такая информация была озвучена на Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения региона.



Система позволит учитывать расходование лекарств в рамках утвержденных заявок, выявлять остатки, формировать с учетом потребности дополнительный закуп, уточнили в пресс-службе губернатора. Техническое задание было разработано региональным Департаментом здравоохранения. Директор ведомства Лариса Кокорина отметила, что система сделает процедуру более прозрачной.



На льготное лекарственное обеспечение в 2018 году из федерального и областного бюджетов было выделено 710,4 млн рублей. На получение льготных препаратов за счет федерального бюджета имеют право 25 394 зауральца, за счет регионального — 46 852.