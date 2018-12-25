Курганская область ждет больших денег на развитие спорта и строительство современных объектов

17:54 | 27.12.2018

Фото www.sport.kurganobl.ru

Курганская область получит большой объем федерального финансирования на развитие спорта. Свыше 270 млн рублей направят в рамках национального проекта «Демография» для реализации с 2019 по 2024 год масштабного регионального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Васильев.



Средства пойдут на развитие футбольной инфраструктуры, на развитие хоккея и строительство пластиковых кортов по области, на строительство площадок ГТО во всех районах. Деньги направят и на приведение в соответствие федеральным стандартам оснащенности спортивных школ. Цель проекта — вовлечение в занятия физкультурой и спортом 55 % населения региона, уточнили в управлении.



Уже в 2019 году планируется строительство лыжной базы в поселке Увал и завершение строительства в Молодежном парке комплекса для уличных субкультур. По словам главы ведомства Александра Александровича, есть все ресурсы и возможности для благополучной реализации данных проектов.