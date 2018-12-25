В Кургане автоледи на большой скорости врезалась в пятиэтажку

17:30 | 27.12.2018

Фото vk.com/kurgan

Сегодня днем, 27 декабря, на перекрестке Бажова – Невежина в Кургане легковой автомобиль на большой скорости въехал в торец дома. Об инциденте сообщают в соцсети «ВКонтакте» очевидцы.



Свидетели происшествия утверждают: за рулем иномарки находилась женщина. По данным информагентства kurgan.ru, автоледи не справилась на дороге с управлением и угодила в стену пятиэтажки. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Виновницу ДТП увезли на скорой. Она получила травмы.



По неподтвержденным данным, женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые очевидцы отмечают, что когда автоледи уходила от патруля, то задела несколько автомобилей.