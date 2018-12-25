В феврале Курганскую область посетит московская бизнес-делегация

14:01 | 27.12.2018

Делегация правительства Москвы планирует посетить в феврале Курганскую область с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, основной целью приезда является развитие межрегиональных связей, укрепление торгово-экономического сотрудничества и увеличение поставок товаров зауральских аграриев в Москву.



В состав делегации войдут представители московского Департамента торговли и услуг, учреждения «Московские ярмарки», организаций продовольственного комплекса и торговли, сетевых компаний и управляющих рынками.



Для гостей организуют встречи с руководителями ведущих предприятий агропромышленного комплекса, крупных продовольственных компаний, мастерами народных художественных промыслов, а также визиты в наиболее перспективные крестьянско-фермерские хозяйства.