В Кургане капитан полиции не прошел мимо сломавшей ногу пенсионерки и отвез ее в травмпункт

11:49 | 27.12.2018

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

В Кургане инспектор дорожно-патрульной службы помог пожилой женщине, получившей травму. Это произошло в начале декабря. Пенсионерка поскользнулась и упала, но самостоятельно не смогла подняться. Свидетелем происшествия стал капитан полиции Владимир Черепанов.



Как рассказали в пресс-службе МВД России по Курганской области, полицейский помог женщине встать и на своем автомобиле доставил в травмпункт. Не считаясь с личным временем, Владимир находился там до тех пор, пока не убедился, что потерпевшей оказывается квалифицированная медицинская помощь.



Дочь пострадавшей обратилась к начальнику УГИБДД УМВД России по Курганской области со словами благодарности.



«Я и моя мама еще раз выражаем благодарность Владимиру Черепанову за оказанную бескорыстную помощь абсолютно незнакомому человеку, проявление заботы и внимания. Данный гражданский поступок достоин уважения», — написала в своем письме дочка пожилой женщины.