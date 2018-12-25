Центр Кургана перекроют для проведения праздника «Ёлка-2019»

11:34 | 27.12.2018

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Центральные улицы Кургана 31 декабря временно будут закрыты для движения транспорта в связи с проведением общегородского праздника «Ёлка-2019». Об этом информирует горожан мэрия.



С 17 часов вечера до 1 часа ночи 1 января нового года перекроют улицу Ленина на участке от Карла Маркса до улицы Коли Мяготина. Закроют и улицу Гоголя на участке от Томина до Пролетарской.



Церемония открытия новогодней елки на центральной площади начнется в 18 часов. Ближе к полуночи состоится легкоатлетический забег.