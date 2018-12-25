Курган: новости дня
11:34 | 27.12.2018
Фото пресс-службы администрации города Кургана
Центр Кургана перекроют для проведения праздника «Ёлка-2019»
С 17 часов вечера до 1 часа ночи 1 января нового года перекроют улицу Ленина на участке от Карла Маркса до улицы Коли Мяготина. Закроют и улицу Гоголя на участке от Томина до Пролетарской.
Церемония открытия новогодней елки на центральной площади начнется в 18 часов. Ближе к полуночи состоится легкоатлетический забег.
© «Вечерние Ведомости»
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