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Курган: новости дня


 

11:34 | 27.12.2018

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Центр Кургана перекроют для проведения праздника «Ёлка-2019»

Центральные улицы Кургана 31 декабря временно будут закрыты для движения транспорта в связи с проведением общегородского праздника «Ёлка-2019». Об этом информирует горожан мэрия.

С 17 часов вечера до 1 часа ночи 1 января нового года перекроют улицу Ленина на участке от Карла Маркса до улицы Коли Мяготина. Закроют и улицу Гоголя на участке от Томина до Пролетарской.

Церемония открытия новогодней елки на центральной площади начнется в 18 часов. Ближе к полуночи состоится легкоатлетический забег.

© «Вечерние Ведомости»

 


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