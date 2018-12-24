Шумков провел встречу с промышленниками: «Подходы к экономике и бизнесу в Курганской области будем менять»

16:26 | 26.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сегодня, 26 декабря, врио губернатора Курганской области Вадим Шумков провел неофициальную встречу с руководством промышленных и сельскохозяйственных предприятий, ресурсоснабжающих организаций и с представителями бизнеса. Такой формат общения станет традиционным, отметили в пресс-службе главы региона.



Главная цель встречи — обсудить, какие задачи стоят перед бизнесом, что тормозит его развитие и как быстро и эффективно устранить эти барьеры, уточнили в правительстве.



«В целом подходы к экономике и бизнесу в Курганской области будем менять, — напрямую сказал бизнесменам и промышленникам Шумков. — Нас интересует все, что касается развития. Ваши начинания будем поддерживать: финансово, организационно, ускорением всех процедур».



С 2019 года будут вновь запущены меры господдержки для предприятий малого и среднего бизнеса. Это возмещение первого взноса по договору лизинга на новое оборудование до 30 %, выдача микрозаймов для бизнеса на льготных условиях — 7 % годовых. Главные условия получения данной поддержки — создание новых рабочих мест и капитальные вложения.



Обсуждается вариант, при котором индустриальные парки будут создаваться не только на территории Кургана, но и области. Оцениваются возможности площадок территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).