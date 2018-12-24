Уголовное дело о беспределах в зауральском центре для наркозависимых «Ирис» передано в суд

15:51 | 26.12.2018

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Курганской области направил суд уголовное дело о беспределах в юргамышском реабилитационном центре для наркозависимых «Ирис». На скамью подсудимых сядут 10 жителей региона, обвиняемых в похищениях и незаконном лишении свободы людей с применением насилия. Следователи уверены, что преступная деятельность центра привела к гибели одного из клиентов. Дело насчитывает в общей сложности в более 30 эпизодов.



По версии следствия, с конца декабря 2015 года обвиняемые создали в Юргамышском районе автономную некоммерческую организацию по социальной адаптации и ресоциализации «Ирис». Основываясь на желании знакомых и родственников, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью, вернуться к нормальной жизни, они договаривались о помещении больных на реабилитацию в центр.



Но тех, кто не желал добровольно проходить курс реабилитации, доставляли в центр против их воли или обманом, не гнушаясь применения силы.



Основатели и сотрудники центра не имели соответствующей лицензии на медицинскую деятельность и даже медицинского образования. Следствие утверждает, что они не обладали специальными знаниями в области выявления, лечения и профилактики алкогольной, наркотической зависимости. В центре работали без применения каких-либо научно-апробированных и официально проверенных методик лечения от алкоголизма или наркомании.



За якобы оказанную клиентам помощь обвиняемые ежемесячно взимали с родственников оплату в сумме от 5000 рублей до 20000 рублей. В мае 2016 года последствиями деятельности обвиняемых явилась смерть одного из реабилитантов.



Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело в 80 томах с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.