Парламент Курганской области принял бюджет во втором чтении

15:12 | 26.12.2018

Фото пресс-службы Курганской областной думы

На последнем в уходящем году заседании Курганская областная дума приняла во втором чтении закон о региональном бюджете на 2019 год и на два последующих года.



Как отметили в пресс-службе парламента, депутаты согласились с предложениями правительства области по корректировке законопроекта, принятого в первом чтении. Доходы казны ожидаются в размере 42 млрд 302 млн рублей. Увеличение по сравнению с первоначальным бюджетом 2018 года составит 2,6 %. Расходы запланированы в сумме 45 млрд 264 млн рублей. Дефицит достигнет 2 млрд 962 млн рублей.



В основу проекта закона легли государственные программы Курганской области. Как и в предыдущие годы, на них направляется основная доля расходов — 94 %. На финансирование социально-культурной сферы направят 62,5 % от общего объема расходов областного бюджета.