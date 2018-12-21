В Кургане снова состоится новогодний забег 31 декабря

16:58 | 25.12.2018

В канун Нового года в Кургане пройдет традиционный новогодний легкоатлетический забег. Флешмоб стартует 31 декабря по маршруту кинотеатр «Россия» — Володарского — Карла Маркса — Ленина — Гоголя — кинотеатр «Россия».



Регистрация участников новогоднего забега начнется 31 декабря 2018 года в 22:30 в фойе кинотеатра, уточнили в администрации города. Старт флешмобу будет дан в 23:45 у здания Главного почтамта. На финише всех обещают напоить горячим чаем и накормить блинами.



Первый новогодний забег был проведен в предолимпийский год — в ночь с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014 года.