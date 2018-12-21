Шумков раскритиковал работу чиновников Зауралья: «Им никто не объяснил, что их главным заказчиком является население»

12:34 | 25.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков опубликовал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором подвел итоги работы двух предыдущих месяцев на площадке аккаунта. Он раскритиковал работу чиновников и призвал напомнить государственным мужам, кто является их главным заказчиком и за что они получают зарплату.



По анализу главы региона, более 70 % обращений к нему зауральцев в соцсети относятся к компетенции других инстанций, организаций или органов власти. Также Шумков пришел к выводу, что система принятия и исполнения решений чиновниками не работает либо работает на ненадлежащем уровне.



«Разумеется, как руководитель субъекта я буду реагировать на ваши запросы и делать все, чтобы вы получали необходимые помощь или услугу. Вместе с тем ручное управление с таким объемом запросов малоэффективно, — заключил он. — Я не смогу подменить исключительно собой работу всех органов федеральной, региональной власти или местных администраций, хозяйствующих субъектов или коммунальных служб. Наша совместная с вами задача — заставить работать систему. Именно систему. В лице сотен конкретных органов и тысяч должностных лиц, что ее представляют и получают за это зарплату, но не всегда качественно выполняют свои функции».



Глава региона попросил зауральцев помочь поэтапно привести в движение все элементы этой системы, чтобы чиновники своевременно и качественно оказывали государственные и муниципальные услуги, «просто начали нормально общаться и переживали за своё рабочее место».



«Давайте заставлять работать эти службы и этих людей. Это такие же жители нашей области, которым в своё время никто не объяснил, что их главным заказчиком является население, народ. Либо они об этом забыли. Пришло время напомнить», — написал он.



Кроме того, Шумков сообщил о намерении уже в 2019 году подобрать вариант формы гражданской активности и запустить его. «Вам будет предоставлена прямая возможность участвовать в принятии решений о строительстве и ремонте социальных, коммунальных, инженерных и иных объектов на вашей территории, — отметил глава региона. — Денег не хватает, а вам, исходя из ваших потребностей и опыта, виднее, на что они должны быть направлены в приоритетном порядке, чтобы улучшить условия вашей жизни».



Вадим Шумков также поблагодарил жителей области за живой отклик и активное участие в общении.