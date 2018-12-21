Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


 

10:03 | 25.12.2018

Шумков оптимизировал структуры по поддержке малого и среднего бизнеса

В Курганской области прошла оптимизация структур поддержки малого и среднего бизнеса. Вместо них создано одно учреждение — Инвестиционное агентство региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Агентство объединило в себе сразу 5 региональных организаций по поддержке бизнеса. Итак, в него вошли Бизнес-инкубатор, Корпорация развития Зауралья, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Гарантийный фонд предпринимательства.

Отметим, что видоизменение претерпит и Управление по печати, СМИ и архивному делу. В связи с передачей в правительство полномочий в сфере государственной информационной политики орган исполнительной власти будет переименован в Комитет по делам архивов.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:14 | 25.12.2018
Пожилые пермяки отправились в гости к страусам и Деду Морозу

14:57 | 25.12.2018
Екатеринбуржца, зарегистрировавшего в квартире 37 мигрантов, отправили в колонию

14:42 | 25.12.2018
В Прикамье разработан план мероприятий по временному восстановлению движения на мосту через Чусовую

14:32 | 25.12.2018
Юрий Чайка назначил нового заместителя Генпрокурора по УрФО

14:29 | 25.12.2018
Спасательные работы в Соликамске не вызвали замечаний Ростехнадзора

14:20 | 25.12.2018
Перед судом предстанет поджигатель храма на Ганиной Яме

13:58 | 25.12.2018
Полтонны мяса без документов уничтожат в Екатеринбурге

13:51 | 25.12.2018
После отмены повышения зарплат екатеринбургским чиновникам у города появились средства на ремонт трех школ

13:36 | 25.12.2018
Принят бюджет Екатеринбурга на 2019 год

13:24 | 25.12.2018
Фонд капремонта Прикамья увеличил темп ремонта многоквартирных домов почти в 3 раза

13:09 | 25.12.2018
Завтра в Екатеринбурге начнет действовать особый противопожарный режим

12:58 | 25.12.2018
Уралец напал с ножом на сотрудника ГИБДД. Ему грозит до 10 лет

12:34 | 25.12.2018
Шумков раскритиковал работу чиновников Зауралья: «Им никто не объяснил, что их главным заказчиком является население»

12:14 | 25.12.2018
Екатеринбургская дума отменила повышение зарплаты мэру

11:57 | 25.12.2018
Администрация Екатеринбурга решила благоустроить сквер на площади Обороны

11:55 | 25.12.2018
«Красные» против «белых»: новая выставка открылась в музее УГМК в Верхней Пышме

11:30 | 25.12.2018
В Екатеринбурге принудительно госпитализировали туберкулезника

11:15 | 25.12.2018
В уральской колонии запустили производство товаров широкого потребления

10:50 | 25.12.2018
В Каменске-Уральском оштрафована управляющая компания, по вине которой на мальчика упал лист шифера

10:33 | 25.12.2018
На улице Народной Воли иномарка наехала на 4-летнего мальчика

10:21 | 25.12.2018
В Екатеринбурге может появиться белорусский торговый дом

10:03 | 25.12.2018
Шумков оптимизировал структуры по поддержке малого и среднего бизнеса

10:00 | 25.12.2018
В Талицком городском округе произошел пожар на территории гормолзавода

09:55 | 25.12.2018
В правительстве Курганской области создан новый департамент

09:52 | 25.12.2018
В 2019 году начнется проектирование второй ветки метро для Екатеринбурга

09:38 | 25.12.2018
МЧС Зауралья: из-за морозов ограничено движение транспорта в направлении Казахстана

09:22 | 25.12.2018
На Урале расторгли фиктивный брак россиянки с гражданином Таджикистана

24.12.2018

22:52 | 24.12.2018
Уже на этой неделе пенсионерку из Екатеринбурга, которая зверски убила почтальона, преждевременно отпустят на свободу

21:19 | 24.12.2018
Прокуратура Свердловской области продолжает отстаивать дом на Карла Либкнехта, 40: у властей Екатеринбурга нет правовых оснований для сноса дома ради филармонии

19:59 | 24.12.2018
Три солнца одновременно взошли над Екатеринбургом

17:43 | 24.12.2018
Свердловская область присоединилась к проекту по ранней профориентации школьников

17:08 | 24.12.2018
В Перми задержаны подозреваемые в серии квартирных краж

17:05 | 24.12.2018
В Екатеринбурге уничтожили 1,8 тонны яблок неизвестного происхождения

комментариев: 1

16:54 | 24.12.2018
Еще в трех екатеринбургских школах открываются ресурные комнаты

16:47 | 24.12.2018
Связисты откроют лёд для фанатов «Автомобилиста»

16:39 | 24.12.2018
В Екатеринбурге операторы связи поздравили воспитанников детсадов с Новым годом

16:39 | 24.12.2018
Запущена вторая очередь тепличного комбината «УГМК-Агро»

16:24 | 24.12.2018
В Североуральске оштрафованы две управляющие компании

16:08 | 24.12.2018
Курганский гидрометцентр предупреждает зауральцев о сорокаградусных морозах

15:53 | 24.12.2018
На Урале суд заставил энергетиков заплатить погорельцам за дом

15:52 | 24.12.2018
В Чайковском готовится к сдаче еще один долгострой

15:29 | 24.12.2018
В Екатеринбурге нечистого на руку судебного пристава приговорили к штрафу

15:08 | 24.12.2018
Шумков собирается пропускать зауральских чиновников через полиграфы

15:01 | 24.12.2018
Бывший замглавы Екатеринбурга Сергей Тушин получил должность в УрФУ

комментариев: 1

14:51 | 24.12.2018
Депутат Госдумы РФ возмутился кратным повышением платы за коммуналку в Нижней Туре

14:31 | 24.12.2018
Евгений Куйвашев посетил Верхнепышминскую центральную больницу

14:12 | 24.12.2018
Свердловчане приняли участие в фестивале в Северной Осетии

14:03 | 24.12.2018
Прокуратура пресекла поборы в детском саду Камышловского района

14:02 | 24.12.2018
В Чусовом проводится проверка по факту отравления жителей газом

13:47 | 24.12.2018
Куйвашев поздравил детей с Новым годом на губернаторской елке





Мы в соцсетях





Архив
«    Декабрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 