Шумков оптимизировал структуры по поддержке малого и среднего бизнеса

10:03 | 25.12.2018

В Курганской области прошла оптимизация структур поддержки малого и среднего бизнеса. Вместо них создано одно учреждение — Инвестиционное агентство региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.



Агентство объединило в себе сразу 5 региональных организаций по поддержке бизнеса. Итак, в него вошли Бизнес-инкубатор, Корпорация развития Зауралья, Центр поддержки предпринимательства, Центр поддержки экспорта и Гарантийный фонд предпринимательства.



Отметим, что видоизменение претерпит и Управление по печати, СМИ и архивному делу. В связи с передачей в правительство полномочий в сфере государственной информационной политики орган исполнительной власти будет переименован в Комитет по делам архивов.