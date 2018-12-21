В правительстве Курганской области создан новый департамент

09:55 | 25.12.2018

Правительство Курганской области накануне приняло решение о создании с 1 января 2019 года нового органа исполнительной власти — Департамента информационных технологий и цифрового развития.



Как уточнили в пресс-службе губернатора, ведомство будет создано вместо правительственного Управления информационных технологий. Также в ходе рассмотрения данного вопроса глава региона Вадим Шумков поручил подготовить подробный план покрытия федеральных трасс зоной сотовой связи, а также продолжить подключение к сети Интернет муниципальных образований региона.



Шумков напомнил об исполнении национального проекта о развитии цифровой экономики. Выполнить его будет сложно, так как многие поселения области не имеют нормальной зоны покрытия сетью.



«Все нацпроекты содержат определенные требования по «цифре», — сказал Шумков. — Это важнейший вопрос, в том числе и в деятельности органов госвласти. Распишите мне поэтапно, когда, в каком поселении, какого уровня покрытие, какой мощности будет организовано. Согласуйте это с основными операторами. Вовлекайте в эту сферу внебюджетные источники, подключайте Wi-Fi-точки по разным учреждениям и в точках присутствия максимального количества граждан (центральная площадь, ЦПКиО, Горсад, железнодорожный вокзал)».