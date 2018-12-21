МЧС Зауралья: из-за морозов ограничено движение транспорта в направлении Казахстана

09:38 | 25.12.2018

Главное управление МЧС России по Курганской области предупреждает водителей и пассажиров об ограничении движения в направлении Республики Казахстан из-за морозов.



Ограничение начало действовать с 17 часов 24 декабря для грузовиков на дизельном топливе и пассажирских автобусов в направлении Казахстана от перекрестка с круговым движением на 396-м км до международного пункта пропуска Петухово федеральной трассы «Иртыш». Данная мера введена по причине низкой температуры воздуха. Морозы достигают минус 40 градусов.