Курган: новости дня
16:08 | 24.12.2018
Фото: agenda-u.org
Курганский гидрометцентр предупреждает зауральцев о сорокаградусных морозах
По данным синоптиков, во вторник ночью температура воздуха понизится до минус 30–35 градусов, при прояснении могут ударить морозы до минус 40. Днем столбик термометра опустится до отметки минус 23–28 градусов, а местами — до минус 35 градусов.
В среду ночью похолодает до минус 27–32 градусов, местами возможно до минус 35–40 градусов. Днем будет чуть теплее — минус 21–26 градусов. В эти дни ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.
В четверг морозы ослабеют. Ночью ожидается минус 21–26 градусов, местами до минус 30 градусов. Днем потеплеет до минус 10–15 градусов. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на западе до умеренного.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:52 | 24.12.2018
Уже на этой неделе пенсионерку из Екатеринбурга, которая зверски убила почтальона, преждевременно отпустят на свободу
21:19 | 24.12.2018
Прокуратура Свердловской области продолжает отстаивать дом на Карла Либкнехта, 40: у властей Екатеринбурга нет правовых оснований для сноса дома ради филармонии
19:59 | 24.12.2018
Три солнца одновременно взошли над Екатеринбургом
17:08 | 24.12.2018
В Перми задержаны подозреваемые в серии квартирных краж
17:05 | 24.12.2018
В Екатеринбурге уничтожили 1,8 тонны яблок неизвестного происхождения
16:47 | 24.12.2018
Связисты откроют лёд для фанатов «Автомобилиста»
16:39 | 24.12.2018
Запущена вторая очередь тепличного комбината «УГМК-Агро»
16:24 | 24.12.2018
В Североуральске оштрафованы две управляющие компании
15:53 | 24.12.2018
На Урале суд заставил энергетиков заплатить погорельцам за дом
15:52 | 24.12.2018
В Чайковском готовится к сдаче еще один долгострой
15:08 | 24.12.2018
Шумков собирается пропускать зауральских чиновников через полиграфы
15:01 | 24.12.2018
Бывший замглавы Екатеринбурга Сергей Тушин получил должность в УрФУ
14:51 | 24.12.2018
Депутат Госдумы РФ возмутился кратным повышением платы за коммуналку в Нижней Туре
14:31 | 24.12.2018
Евгений Куйвашев посетил Верхнепышминскую центральную больницу
14:12 | 24.12.2018
Свердловчане приняли участие в фестивале в Северной Осетии
14:03 | 24.12.2018
Прокуратура пресекла поборы в детском саду Камышловского района
14:02 | 24.12.2018
В Чусовом проводится проверка по факту отравления жителей газом
13:47 | 24.12.2018
Куйвашев поздравил детей с Новым годом на губернаторской елке
13:42 | 24.12.2018
Зауральские полицейские спасли застрявших на зимней трассе пенсионеров из Сухого Лога
13:24 | 24.12.2018
В выходные в курганском садоводстве при пожаре погиб пенсионер
13:01 | 24.12.2018
Завтра в Свердловской области запустят горячие линии по вывозу мусора
12:58 | 24.12.2018
Глава Перми Дмитрий Самойлов ответит на вопросы жителей в прямом эфире
12:16 | 24.12.2018
В Курганской области долг по региональному маткапиталу перевалил за 200 млн рублей. Шумков: «Ситуация безобразная»
11:55 | 24.12.2018
Для паломников на Урале запустят бесплатную электричку до Верхотурья
11:42 | 24.12.2018
Жителю Красноуральска грозит срок за убийство собаки
11:15 | 24.12.2018
«Фабрика муай-тай» открыла сезон в пермском «Молоте»
10:53 | 24.12.2018
Пермские парки превратятся в театральные подмостки
10:53 | 24.12.2018
Женщину, пострадавшую в ДТП на Фурманова, планируют выписать из больницы
10:11 | 24.12.2018
В курганских школах отменили занятия из-за мороза
10:00 | 24.12.2018
Мэр Екатеринбурга высказался насчет инцидента с незрячим пассажиром автобуса, которому угрожал кондуктор
09:40 | 24.12.2018
В Свердловской области у должника арестовали грузовой автомобиль
09:32 | 24.12.2018
На проспекте Ленина вновь появились абажуры Тимофея Ради
09:15 | 24.12.2018
Баскетболистки УГМК завоевали Кубок России
20:13 | 23.12.2018
В связи с гибелью людей в шахте в Соликамске задержаны 4 сотрудника башкирской строительной компании
19:19 | 23.12.2018
Празднование дня рождения в Сысерти закончилось смертью несовершеннолетней девушки
17:47 | 23.12.2018
Екатеринбуржцы вышли на пикет за сохранение березовой рощи
17:42 | 23.12.2018
В Екатеринбурге в ДТП «расхлестались» две иномарки
17:22 | 23.12.2018
Губернатор Свердловской области среагировал на сообщения активистки и СМИ о дедушке, живущем в гараже
17:03 | 23.12.2018
В Екатеринбурге откроется выставка, посвящённая моде рубежа XIX–XX веков
16:57 | 23.12.2018
Жительница Полевского просит Евгения Куйвашева помочь пенсионеру, живущему в холодном гараже
16:18 | 23.12.2018
В Екатеринбурге 213 автолюбителей расставили машины в виде ёлки