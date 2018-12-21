Курганский гидрометцентр предупреждает зауральцев о сорокаградусных морозах

16:08 | 24.12.2018

Фото: agenda-u.org

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал штормовое предупреждение. Холода не только отступят, но и усилятся. По северу и востоку региона 25 и 26 декабря ожидается сильный мороз.



По данным синоптиков, во вторник ночью температура воздуха понизится до минус 30–35 градусов, при прояснении могут ударить морозы до минус 40. Днем столбик термометра опустится до отметки минус 23–28 градусов, а местами — до минус 35 градусов.



В среду ночью похолодает до минус 27–32 градусов, местами возможно до минус 35–40 градусов. Днем будет чуть теплее — минус 21–26 градусов. В эти дни ветер ожидается юго-восточный со скоростью 3–8 м/с.



В четверг морозы ослабеют. Ночью ожидается минус 21–26 градусов, местами до минус 30 градусов. Днем потеплеет до минус 10–15 градусов. Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, на западе до умеренного.