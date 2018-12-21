Шумков собирается пропускать зауральских чиновников через полиграфы

15:08 | 24.12.2018

На сегодняшнем заседании правительства Курганской области врио губернатора Вадим Шумков предложил бороться с коррупцией с помощью полиграфов, а также планирует создать в регионе систему прозрачности. Об этом сообщает ФедералПресс.



Итак, губернатор собирается сформировать перечни коррупционноемких областей и должностей в правительстве региона и в уполномоченных органах муниципальных образований, передает издание.



«Чиновникам на этих должностях нужно пройти обследование на полиграфическом оборудовании. Это будет добровольно, но, я думаю, что люди поддержат, — заявил Шумков. — Потом с ними провести детальную, целенаправленную учебу. Нужно также добиться максимальной прозрачности на уровне формирования технических заданий при закупках и строительстве».



Также глава региона уточнил, что контролировать проекты нужно с привлечением общественных организаций, а по более сложным проектам работать вместе с силовиками.



Через детектор лжи придется пройти чиновникам из сферы дорожного строительства, модернизации коммунальной сети, закупки лекарств, строительства соцобъектов.