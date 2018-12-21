В выходные в курганском садоводстве при пожаре погиб пенсионер

13:24 | 24.12.2018

Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru

В воскресенье, 23 декабря, около 20 часов 30 минут в одном из СНТ Кургана сгорел двухэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тело хозяина, 62-летнего пенсионера.



Как сообщили в СКР по Курганской области, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.



По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам назначенной пожаро-технической экспертизы будут установлены причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.