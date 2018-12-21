В Курганской области долг по региональному маткапиталу перевалил за 200 млн рублей. Шумков: «Ситуация безобразная»

12:16 | 24.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Сумма долга по выплатам регионального материнского капитала в Курганской области составляет сегодня 202 млн рублей. Врио губернатора Вадим Шумков пообещал полостью погасить задолженность перед семьями до конца этого года или в самом начале следующего. Об этом он заявил в прямом эфире программы ГТРК «Курган» «Большое интервью».



«Для нас это большие деньги, — сказал в интервью глава региона. — К сожалению, когда этот закон принимали, финансовые источники никто не предусмотрел. Людям гарантировали получение денег, они под эти деньги взяли квартиры, вступили в ипотеку, ожидая, что будет поступление средств из областного бюджета. Пришли, а им сказали: денег нет. Ситуация безобразная. Потому, несмотря на огромное количество проблем, которые требуют финансирования по принципу здесь и сейчас, мы в правительстве долго совещались и приняли решение. Все 202 млн рублей накопленных долгов на сегодня в Курганской области будем закрывать в ближайшее время».



Региональный материнский капитал — это выплаты из областного бюджета на погашение части ипотечного кредита молодым семьям при рождении второго ребенка.