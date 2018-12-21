В курганских школах отменили занятия из-за мороза

10:11 | 24.12.2018

В связи с низкой температурой воздуха сегодня, 24 декабря, отменены занятия в школах Кургана с 1-го по 11-й класс второй смены. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.



По данным Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сейчас температура воздуха опустилась до отметки минус 34 градуса. Штиль. Атмосферное давление составляет 777 мм рт. ст. Влажность воздуха — 65 %.