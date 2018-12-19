Руденко прокомментировал переход на одноглавую систему управления Курганом: «Выстроена четкая вертикаль власти»

17:43 | 21.12.2018

Четким выстраиванием вертикали власти мэр Кургана Сергей Руденко назвал переход на одноглавую систему управления городом. Напомним, проект решения областного парламента о внесении необходимых технических изменений и дополнений в Устав города недавно прошел публичные слушания.



«Сегодняшние ритм жизни и вызовы требуют именно той структуры, которую мы предложили и которая уже прошла публичные слушания. Мы переходим на новую структуру управления. Она понятна горожанам. Выстроена четкая вертикаль власти. Это самое главное, потому что изменился подход, изменилась скорость. Этого требует время, сама жизнь», — заключил мэр.



Изменения претерпит не только Устав города, но и порядка 100 нормативных актов областного центра, которые касаются деятельности органов исполнительной и законодательной власти. Это произойдет, как только Устав будет утвержден в Минюсте.



Напомним, Курганская областная дума приняла губернаторский законопроект по изменению регионального закона о формировании местного самоуправления. Новелла предлагает выбирать руководителя областного центра по результатам конкурсных процедур и перейти на одноглавую систему управления Курганом.



Законопроект предусматривает избрание главы города депутатами парламента муниципального образования из числа кандидатов, которые прошли отбор конкурсной комиссии. Выбранный мэр будет возглавлять и администрацию Кургана. Полномочия мэра и председателя думы будут разделены. Ранее глава областного центра избирался из состава депутатов и являлся спикером городского парламента.