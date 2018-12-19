Товарооборот Зауралья с Республикой Беларусь составил почти 9 млн долларов

В 2018 году объем товарооборота между Курганской областью и Республикой Беларусь составил почти 9 млн долларов. Это было озвучено на сегодняшней встрече врио губернатора региона Вадима Шумкова с руководителем отделения посольства соседнего государства в Екатеринбурге Василием Кунским.Республика традиционно является одним из основных внешнеторговых партнеров региона. На встрече стороны обсудили состояние сотрудничества, пояснили в пресс-службе губернатора. Оно продолжится в торгово-экономической, научной и культурной сферах. Обе стороны заинтересованы развивать торговлю, постепенно увеличивая оборот продукции. Среди предложений — увеличить поставки оборудования и машин в Беларусь зауральских предприятий.«Мы всегда рады делегации из братской страны. Сотрудничество дает свои результаты, но наши возможности гораздо шире. Я уверен, что сегодняшняя встреча даст новый импульс улучшению экономических и гуманитарных связей между регионами», — отметил Вадим Шумков.Зауралье поставляет в Беларусь радиаторную продукцию, медицинские препараты и оборудование, автоцистерны, подшипники, насосное оборудование. Из Беларуси ввозятся транспорт, комплектующие изделия и сельскохозяйственная техника.