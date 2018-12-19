Старые дорожные пылесосы уберут с улиц Кургана, чтобы не раздражать горожан

16:19 | 21.12.2018

Руководитель администрации Кургана Андрей Потапов пожаловался на нехватку средств на летнюю и зимнюю уборку городских улиц в ходе сегодняшней пресс-конференции. Также сити-менеджер сообщил о предстоящем перевооружении дорожной спецтехники.



«К сожалению, сумму, которая необходима для уборки города и приведения к нормативам всех дорог, просто-напросто не выделить из бюджета города и дорожного фонда. В сумме это будет порядка 600–700 млн рублей. Это очень большие деньги», – сказал Потапов. Власти дополнительно предусмотрели на уборку в 2019 году на 10 % больше, а это 50 млн рублей, чего явно будет недостаточно для летнего и зимнего содержания.



К радости горожан, власти пообещали убрать с улиц злополучные уборочные машины, которые поднимают в воздух непроглядную пыль. После каждой такой уборки курганцы упражнялись в гневных высказываниях в социальных сетях.



«Видя жалобы и обращения граждан на то, как у нас работают пылесосы, мы приняли решение о покупке новых трех пылесосов, чтобы не было негатива, который произошел. К сожалению, у работающих в городе пылесосов сеть определенные конструктивные особенности, мы их не исправим», – пояснил чиновник.



Андрей Потапов сообщил, что старые машины больше не будут использовать в жилых массивах. Технику отправят работать подальше от жилых домов, чтобы «не раздражать горожан и не портить им настроение».



Всего администрация планирует закупить 20 единиц спецтехники (самосвалы, снегоуборщики, погрузчики, бульдозер и др). Общая сумма контракта составляет порядка 100 млн рублей.



«На днях будет размещен аукцион на выбор лизинговой компании, которая поставит нам технику, – пояснил сити-менеджер. – За три года планируем рассчитаться с лизингом. Раз мы попали в программу «Безопасные и качественные дороги», необходимо приобрести более современную технику для укладки асфальта. Она очень дорогая. Один асфальтоукладчик стоит порядка 30 млн рублей. В течение нескольких лет администрация обновит весь парк в нашем муниципальном дорожном предприятии».