Сити-менеджер Кургана об отмене запрета стоянки на улице Ленина: «Надеюсь, оценят и дадут ответную реакцию»

15:28 | 21.12.2018

На итоговой пресс-конференции сити-менеджер Кургана Андрей Потапов прокомментировал ситуацию с отменой запрета парковки на улице Ленина. В частности, журналисты интересовались, не обидно ли ему было за потраченное на работу время.



«Решение это было не спонтанное. Администрация города провела соцпрос и обследование транспортного потока. Но, учитывая просьбу предпринимателей, мы пошли им навстречу с надеждой на то, что они увеличат количество рабочих мест и налогооблагаемую базу, налоги будут платить. Я надеюсь, что шаг, который мы сделали навстречу предпринимателям, они оценят и дадут ответную реакцию, а мы посмотрим...» — ответил прессе Потапов.



Напомним, запрет на остановку и стоянку всех видов транспорта на улице Ленина (на участке от Советской до Коли Мяготина) был введен с 20 августа текущего года. Администрация города объяснила, что это было необходимо для увеличения пропускной способности дороги.



На данную ограничительную меру стали жаловаться предприниматели, которые, по их словам, начали из-за нее терпеть убытки. Водители также не приняли с радостью запрет. Осенью неизвестные в знак протеста дважды закрашивали новенькие дорожные знаки «Остановка запрещена». «Это не вандалы.... Это Робин Гуд...» — иронизировали горожане в соцсетях.



Обиженные предприниматели пошли дальше и добрались с жалобами до врио губернатора Вадима Шумкова. Глава региона, ознакомившись с ситуацией, вмешался и потребовал отменить запрет на парковку ради блага бизнесменов.