В 2019 году все маршруты Кургана перейдут на безналичную оплату билетов

14:56 | 21.12.2018

Администрация Кургана планирует со второго полугодия 2019 года перевести все городские маршруты на безналичную оплату билетов. Такое заявление сделал сити-менеджер Андрей Потапов на сегодняшней итоговой пресс-конференции.



«Это потребует определенных финансовых вливаний как со стороны администрации города, так и со стороны перевозчиков», — добавил чиновник. Всего в городе действуют 60 маршрутов, на которых обслуживают население порядка 450 автобусов. На данный момент только 20 маршрутов перешли на безнал.



Также он сообщил, что в 2018 году произошло лишь незначительное обновление парка — всего 9 автобусов. «Это связано с тем, что наши перевозчики отказались от части денег по компенсации льготного проезда, и эти деньги были направлены на реконструкцию Дворца детского юношеского творчества, — объяснил он. — В 2019 году предстоит установить безналичные кассы, а это тоже затраты. Мы планируем до 2020 года купить порядка 20 дополнительных автобусов большого класса. Часть будет приобретена в 2019 году, часть в 20-ом. Маршрутная сеть меняться не будет».