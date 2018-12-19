Стало известно, сколько аварийных домов расселят в Кургане в 2019 году

14:37 | 21.12.2018

Региональная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья будет разработана уже в январе-феврале. В 2019 году под ее действие в Кургане попадет 51 такой дом. Об этом сообщил на пресс-конференции 21 декабря сити-менеджер города Андрей Потапов.



Чиновник уточнил, в программу попадут только те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. В городе таких домов насчитывается 51. Всего расселят в будущем году порядка 800 квартир.



«Жалко, что программа не учитывает дома, признанные аварийными до 1 января 2018 года, потому что ветхих домов у нас очень много, — посетовал Потапов. — Сейчас их количество составляет порядка 197 домов.