В Кургане из-за губернаторской елки перекроют улицу

18:41 | 20.12.2018

Завтра, 21 декабря, в Кургане будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Карла Маркса на участке от Ленина до Пролетарской.



Дорогу перекроют в период с 09:00 до 16:00 часов. Ограничительная мера связана с проведением во Дворце культуры машиностроителей детского праздничного мероприятия — губернаторской елки.



Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой заранее спланировать маршрут движения.