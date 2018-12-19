Глава УФАС Зауралья Ирина Гагарина возглавила департамент в правительстве региона

16:26 | 20.12.2018

Руководитель УФАС Курганской области Ирина Гагарина заняла пост врио директора Департамента государственного регулирования цен и тарифов. Распоряжение о назначении подписал исполняющий обязанности губернатора региона Вадим Шумков.



Предыдущего начальника ведомства Сергея Самойлова руководитель области понизил до должности первого заместителя директора департамента. В его структуре он займет пост начальника управления ценообразования. Напомним, Сергей Михайлович возглавил ведомство в июне 2014 года.