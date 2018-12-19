Шумков снова выступил с обращением к жителям Зауралья: «Приглашаю вас к открытому разговору»

14:43 | 20.12.2018

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором пригласил жителей региона к открытому разговору о будущем Зауралья и путях его развития.



«Много приходится читать и слышать предложений по развитию области. У каждого из вас есть свое видение развития в экономической, социальной, коммунальной и иных сферах ее жизни. Приглашаю вас к открытому разговору о том будущем нашего региона, каким его видите вы и каким его готовы сделать мы вместе», — написал Шумков.



Глава региона попросил земляков в комментариях под постом до 24 декабря поделиться своими предложениями и практическими соображениями, которые помогут системно улучшить работу предприятий и учреждений, создать комфортные условия для бизнеса, раскрыть потенциал региона и его жителей.



В конце Вадим Шумков добавил: «На самые актуальные и практические предложения отвечу лично на своей странице на следующей неделе».