Курган: новости дня
11:48 | 20.12.2018
Зауралец обманул доверчивых граждан на миллион рублей, собирая пожертвования в Интернете
Под вымышленным именем Виталий Дарк он разместил в Сети объявление об оказании финансовой помощи, указав контактный номер телефона для связи. По данным пресс-службы регионального УМВД России, мошенник убеждал потерпевших переводить деньги на счета, которые открыты для пожертвований и помощи нуждающимся.
Но для получения такой материальной помощи необходимо внести предоплату в размере 50 процентов от оговоренной суммы, затем уплатить страховку перевода и комиссию. Таким образом в течение полутора месяцев житель Новосибирска перечислил мошеннику почти 900 тысяч рублей.
Следователи также выяснили, что в мае 2018 года обвиняемый подобным образом заполучил 46 тысяч рублей от жительницы Республики Башкортостан.
Личность мошенника и его местонахождение без труда установили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
© «Вечерние Ведомости»
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