Зауралец обманул доверчивых граждан на миллион рублей, собирая пожертвования в Интернете

11:48 | 20.12.2018

До десяти лет лишения свободы может грозить жителю Курганской области за мошенничество в сети Интернет. Зауралец обманул доверчивых граждан на миллион рублей, собирая пожертвования с помощью Всемирной паутины.



Под вымышленным именем Виталий Дарк он разместил в Сети объявление об оказании финансовой помощи, указав контактный номер телефона для связи. По данным пресс-службы регионального УМВД России, мошенник убеждал потерпевших переводить деньги на счета, которые открыты для пожертвований и помощи нуждающимся.



Но для получения такой материальной помощи необходимо внести предоплату в размере 50 процентов от оговоренной суммы, затем уплатить страховку перевода и комиссию. Таким образом в течение полутора месяцев житель Новосибирска перечислил мошеннику почти 900 тысяч рублей.



Следователи также выяснили, что в мае 2018 года обвиняемый подобным образом заполучил 46 тысяч рублей от жительницы Республики Башкортостан.



Личность мошенника и его местонахождение без труда установили сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».