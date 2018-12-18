В Курганской области ожидается резкое похолодание

11:03 | 20.12.2018

В ближайшие три дня в Курганской области ожидается похолодание. По данным регионального гидрометцентра, уже в пятницу ночью столбик термометра опустится до минус 20 или 25 градусов мороза, при прояснении может похолодать до минус 28 градусов. Днем температура воздуха составит минус 13–18 градусов. Такая температура сохранится и в выходные.



Прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, где-то появится изморозь. Ветер подует юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 5–10 метров в секунду. В субботу ветер может усилиться до 15 метров в секунду.