В Кургане грабитель сбил с ног женщину и снял с нее норковую шубу

14:31 | 19.12.2018

Накануне вечером во дворах по улице Невежина в Кургане грабитель силой похитил у 42-летней горожанки норковую шубу. Женщина сразу же обратилась в полицию за помощью.



Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области, полицейские установили, что потерпевшая пришла в строительный вагончик к своему знакомому, но на рабочем месте его не оказалось. Она решила его дождаться и осталась в компании незнакомых граждан. Вечером, после совместного употребления спиртного, женщина отправилась домой. Неожиданно на улице к ней подбежал один из собутыльников, ударил ее и, когда она потеряла равновесие и упала, снял с нее шубу.



Оперативники задержали грабителя, 27-летнего неработающего жителя города. Норковую шубу мужчина сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В настоящее время полицейские принимают меры к изъятию шубы. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Собутыльнику грозит до 7 лет тюрьмы.