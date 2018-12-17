Сити-менеджер Кургана потребовал усилить контроль за пассажирскими перевозками: «Необходимо принять решительные меры»

12:12 | 19.12.2018

Фото пресс-службы администрации города Кургана

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов поручил Транспортному управлению и Госавтоинспекции усилить контроль за соблюдением перевозчиками требований безопасности в сфере пассажирских перевозок. Количество аварий с автобусами в текущем году значительно выросло.



Такое указание руководитель города дал на очередном заседании Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Кургана. Андрей Потапов уточнил, что особое внимание должно быть направлено на предприятия, водители которых систематически допускают ДТП и нарушают правила дорожного движения. «Необходимо принять решительные меры в отношении перевозчиков, допускающих рост дорожно-транспортных происшествий и подвергающих жизнь горожан опасности», — подчеркнул он.



Как сообщалось на совещании, за 11 месяцев в областном центре по вине водителей автобусов произошло 28 ДТП, в которых 1 человек погиб и 35 получили ранения. Произошло 13 падений пассажиров, 11 столкновений с другим транспортом и 4 наезда на пешеходов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество происшествий выросло на 12 %.