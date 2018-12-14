В Курганской области полиция начала операцию «Новогодние ели»

17:27 | 18.12.2018

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

На территории Курганской области с 17 по 21 декабря полиция проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Новогодние ели». Операция направлена на предупреждение, выявление и пресечение незаконной рубки хвойных деревьев для праздника, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Силовики проинспектируют предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся розничной продажей елок. Полицейские проверят наличие разрешения на предоставление торгового места, правоустанавливающие документы предпринимателей и документы, подтверждающие законность приобретения новогодних елок. А наряды ДПС проверят на предмет законности перевозимого груза фуры с древесиной.