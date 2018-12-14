Зауралье вошло в тройку субъектов с самым низким финансированием региональной дорожной сети

17:14 | 18.12.2018

Курганская область вошла в тройку регионов, где обеспеченность региональной дорожной сети финансированием в прошлом году была самой низкой — 288 тысяч рублей на 1 км. На первом месте разместилась Хакасия, там тратят на километр 189 тысяч рублей, на третьем — Калмыкия с 292 тысячами рублей. Такие данные приводит ОНФ, изучив отчетность о тратах средств из региональных дорожных фондов в 2017 году.



Насколько эти суммы мизерны, показывает их сравнение с нормативами затрат на содержание федеральных дорог, заявили в пресс-службе ОНФ. Так, федеральные трассы занимают всего лишь 10 % от общей протяженности дорог, при этом на их долю приходится почти половина финансирования — 47 % (547 млрд 676 млн рублей — данные на 2017 года). Протяженность дорог регионального значения составляет 90 %, а объем расходов дорожных фондов составил 613 млрд 744 млн рублей, или 53 %.



«Полученные в ходе мониторинга данные показали, что уровень финансовой обеспеченности мероприятий по содержанию и ремонту дорог регионального значения ни в одном субъекте РФ, даже в регионах с наиболее обеспеченными финансированием дорожными фондами, не дотягивает до аналогичного показателя для федеральных дорог, — рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Стефанов. — Исключением стала Москва, где финансирование 1 км дорожной сети выше аналогичного показателя для федеральных трасс почти в два раза».



Средний по стране показатель финансовой обеспеченности дорог регионального значения в 2017 году составил 1 млн 239 тысяч рублей на 1 км. Росавтодор за тот же год израсходовал на содержание и развитие 1 км федеральных дорог 10 млн 320 тысяч рублей. Получается, что финансирование 1 км федеральных трасс было более чем в 8 раз выше, чем 1 км региональных.