В Кургане 22-летний молодчик напал на женщину-таксиста и ограбил ее

15:01 | 18.12.2018

Курганские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 49-летнюю женщину-таксиста. Накануне утром она сообщила о преступлении в дежурную часть городского отдела полиции № 1.



По информации пресс-службы УМВД России по Курганской области, около 9 часов утра женщина приехала по вызову к клиенту и довезла его до указанного адреса. Прибыв к месту назначения, пассажир такси достал нож и стал требовать от женщины добровольно отдать ему деньги. Она отказалась. Тогда он, угрожая ножом, забрал у нее мобильный телефон и все средства, после чего скрылся. Общий ущерб составил свыше 7 тысяч рублей.



Разбойником оказался ранее судимый 22-летний курганец. Полицейские изъяли у него похищенное. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.