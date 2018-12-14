Шумков опубликовал обращение к жителям Курганской области

13:29 | 18.12.2018

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

На официальном сайте правительства Курганской области сегодня, 18 декабря, появилось обращение врио губернатора Вадима Шумкова к жителям региона по поводу подготовки к Новому году. Руководитель области попросил земляков внести свою лепту в создание праздничной атмосферы.



«Для этого не требуется вкладывать огромные денежные средства, — написал в своем обращении Шумков. — Достаточно начать с малого — просто навести порядок вокруг своего дома, учреждения, предприятия или магазина, задержаться ненадолго после рабочего дня и вместе с коллегами украсить свое рабочее место, фасад своей организации, выйти во двор поставить и нарядить елку и построить снежную горку. Это не нужно делать формально, по указанию сверху. Подарите себе праздничное настроение сами».



Губернатор отметил, что эти декабрьские дни — самое подходящее время для того, чтобы вновь возродить традицию дружно готовиться всем коллективом к Новому году.



«Давайте поделимся любимым праздником друг с другом, — добавил он. — А наградой для всех нас станет хорошее настроение друзей и близких, родственников, клиентов и коллег по работе, а самое главное — радость и восторг в глазах наших детей. С наступающим праздником вас, дорогие земляки!»